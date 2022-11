Demokraté stvrdili federální právo na manželství pro všechny

Americký Senát schválil zákon, který stvrzuje právo na manželství pro všechny na celém území USA. Ke všem demokratům se přidalo jedenáct republikánů. Nyní zákon přejde do Sněmovny, kde mají demokraté stále většinu, a tedy jej schválí.

Poslední instancí bude prezident Joe Biden, který jej stvrdí podpisem.

Demokraté se zákonem přispěchali v takzvaném období kulhající kachny (v orig. lame duck period, pozn. red.), kdy je už po volbách, ale ještě nový Kongres nevzešel v platnost. Nyní mají v obou komorách většinu demokraté, kteří se proto snaží rychle prosadit zákony, jež by od Nového roku, kdy se vlády ve Sněmovně ujmou republikáni, nemusely projít.

Zákon prošel většinou 61 ku 36 hlasům, což prezident Joe Biden uvítal slovy: „Základní pravdou je, že láska je láska. Američané by měli mít právo vzít si toho, ke komu chovají lásku.“

Zákon funguje tak, že zakazuje státům odmítnout platnost manželství, které lidé uzavřeli mimo svůj stát, a to na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu. Republikáni ale do zákona zavedli podmínku, podle níž nebudou muset náboženské organizace poskytovat zboží ani služby při uzavírání manželství. Nebudou ani moci přijít o status osvobození od daní či jiné výhody za to, že odmítnou uznat svazky osob stejného pohlaví.

Hlavní zásluhu na prosazení zákona v Senátu má lídr demokratů Chuck Schumer. Přijetí zákonné úpravy pro něj mělo i osobní kontext – jeho dcera je vdaná za ženu a s manželkou nyní čekají dítě.

Když oznamoval přijetí, jen obtížně skrýval své dojetí. Popsal, jak jeho dcera žila ve strachu, že by jejich svazek mohl být zrušen.

„Chci, aby jejich společné dítě vychovávaly se vší láskou a bezpečím, které si každé dítě zaslouží,“ řekl lídr Schumer a poznamenal, že má na sobě stejnou fialovou kravatu, jakou měl na jejich svatbě. „Zákon, který dnes schvalujeme, zajistí, že jejich práva nebudou pošlapávána jen proto, že žijí v manželství osob stejného pohlaví.“

Jeho politický oponent, šéf republikánských senátorů Mitch McConnell, ale ruku pro zákon nezvedl. Podle demokratického senátora Michaela Benneta ale nedávná masová střelba v nočním gay Clubu Q v jeho státě Colorado, při níž bylo zabito pět lidí, zdůraznila důležitost obrany práv queer Američanů.

„Jako národ nikdy nebudeme vzkvétat, pokud se rozhodneme zbavit část společnosti některých nebo všech svobod, které přitom ostatní požívají,“ podotkl Bennet.

V USA nyní právo na stejnopohlavní manželství platí, ale panika o to, zda to tak zůstane, nastala v liberální části americké společnosti poté, co Nejvyšší soud zrušil federální právo na interrupci.

Tehdy člen soudu Clarence Thomas vydal k rozhodnutí Nejvyššího soudu své stanovisko, v němž navrhl, že by soud měl také „přehodnotit“ precedenty zakotvující rovnost manželství a přístup k antikoncepci. Tomuto „přehodnocení“ nyní americký Senát zabránil preventivně předem. (New York Times)