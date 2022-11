Šéf extremistů Oath Keepers byl uznán vinným z podvratné vzpoury

Vůdce amerického extremistického hnutí Oath Keepers Stuart Rhodes byl porotou uznán vinným ze spiknutí ke vzpouře. Porota jej usvědčila z plánu násilím udržet Donalda Trumpa v čele země přesto, že prohrál volby.

Porota vynesla svůj verdikt po třídenním jednání a několikatýdenním procesu u federálního soudu ve Washingtonu. Společně s Rhodesem byl uznán vinným i další z organizátorů útoku na Kapitol Kelly Meggs.

Spolu s Rhodesem a Meggsem byli souzeni také Kenneth Harrelson, Thomas Caldwell a Jessica Watkinsová – všichni členové a spolupracovníci Oath Keepers – a to na základě obvinění z podvratného spiknutí. Ti byli shledáni nevinnými.

Během procesu vyšlo najevo, že chtěli násilným způsobem zabránit uznání volebních výsledků a inauguraci Joea Bidena prezidentem USA. Někteří z nich, například Meggs, ve zveřejněných textových zprávách hovořili o plánu „vyrazit na zabíjecí maraton“, jehož prvním cílem by byla šéfka Sněmovny Nancy Pelosiová.

Podvodné spiknutí je nejzávažnějším obviněním, které bylo dosud vzneseno ve všech 900 trestních obviněních, jež jsou výsledkem rozsáhlého vyšetřování útoku na Kapitol. To může ještě vyústit v desítky, ne-li stovky dalších zatčení. Hrozí za něj maximální trest 20 let vězení. (ABC, New York Times)