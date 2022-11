Britská diplomacie si předvolala čínského velvyslance kvůli napadení reportéra

Britské ministerstvo zahraničí si předvolalo čínského velvyslance v Londýně kvůli napadení reportéra stanice BBC. Informaci britských médií potvrdil ministr zahraničí James Cleverly, který se dnes účastnil ministerské schůzky NATO v Bukurešti.

Čínská policie podle BBC o víkendu zbila a zadržela novináře Eda Lawrence, který informoval o protestech v Šanghaji. Peking to popírá.

Cleverly předvolal velvyslance Čeng Ce-kuanga a chtěl po něm vysvětlení incidentu. „Je nadmíru důležité, abychom chránili svobodu médií. Je to něco, co je jádrem britského sytému hodnot a je podstatné, aby novináři mohli svou práci dělat, aniž by je někdo obtěžoval a aniž by měli strach z útoku,“ řekl v Bukurešti britský ministr.

Stanice BBC v neděli uvedla, že čínská policie zbila a na několik hodin zadržela jejího zpravodaje, který informoval o protestu v Šanghaji. Šanghaj byla jedním z měst, kde vyšli do ulic demonstranti nespokojení s přísnými opatřeními proti covidu-19, během protestů zněla i protivládní hesla.

Čína, podle níž „BBC hraje roli oběti“, britskou verzi odmítá. „Takové nepodložené obvinění je překrucováním pravdy a zlovolnou pomluvou a pro čínskou stranu je naprosto nepřijatelné,“ uvedl velvyslanec Čeng, podle něhož není pravda, že by Lawrence policie zatkla a zbila. Postupovala prý zcela podle pravidel. Británie by podle velvyslance měla lépe vzdělávat novináře vysílané do Číny.

Už v pondělí britská ministryně kultury Michelle Donelanová na twitteru napsala, že ji zprávy o zacházení s novinářem silně znepokojily. „Bezpečí našich žurnalistů doma i v zahraničí je něco, za co se budu vždy zasazovat. Od čínských úřadů očekávám plné vysvětlení,“ uvedla. (ČTK)