V aukci Sotheby’s středoevropského umění se nejdráž prodalo dílo Mikuláše Medka

Až do roku 1989 nemohl rozhodovat o veřejném prostoru nikdo a po pádu komunistického režimu úplně každý. Výsledkem byla situace, kdy o umisťování uměleckých objektů do našeho společného prostoru nerozhodoval nikdo kompetentní, ale pouze úředníci. Jak oživit česká města a půjde to vůbec?