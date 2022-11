Kommersant: Kvůli sankcím se nenašel dodavatel aut pro ruskou policii

Ruské ministerstvo vnitra nedokázalo nalézt dodavatele 2800 nových aut, které nezbytně potřebuje pro hlídky dopravní policie, uvedl dnes na svém webu ruský list Kommersant. Připomněl, že v nedávné minulosti ruská policie kupovala škodovky ruské výroby.

Nynější situaci přičetl tlaku západních sankcí proti Rusku a odchodu západních automobilek z ruského trhu. Ministerstvo se nyní chystá miliardy rublů určené na nákup aut věnovat na jiné účely, vyplývá podle deníku z dokumentů, se kterými se mohl seznámit.

Dříve k dodavatelům policejních aut patřili prodejci automobilů Škoda, Hyundai a AvtoVAZ, ale letos ministerstvo vnitra ani nevyhlásilo veřejné soutěže. Na dotaz deníku ministerstvo odpovědělo, že dopravní policie je již vybavena „širokou škálou moderních dopravních prostředků“. Experti ale předpokládají, že za nynějších podmínek se na ruském trhu prostě nevyskytuje tak velká várka vozů místní výroby, které by se hodily pro službu u dopravní policie.

Ruská policie od roku 2019 kupovala nová auta v rámci federálního projektu věnovaného bezpečnosti na silnicích. Na tento účel plánovala utratit 35,3 miliardy rublů (asi 13,8 miliardy Kč) do roku 2024. V letech 2019 až 2020 kupovala vozy Škoda Octavia a UAZ Patriot, v roce 2021 vozy Hyundai Solaris a Lada Vesta. Letos chtělo ministerstvo koupit dalších 2800 aut za 4,5 miliardy rublů (asi 1,74 miliardy Kč). Ale „rizika, způsobená vnějšími sankčními tlaky“ podle ředitelství federálního projektu způsobila, že nákup automobilů v letošním roce nebyl možný.

„Výběr aut se výrazně zmenšil poté, co se většina výroby aut v Rusku zastavila,“ konstatoval analytik Sergej Udalov. Fakticky nyní nelze zakoupit ani větší množství aut Lada Vesta, protože jejich výroba se zastavila. Zbyla už jen Lada Granta, vyráběná v současnosti ve zjednodušené podobě, například bez systému ABS, bránícího zablokování brzd, UAZ Patriot a čínský Haval. Ten ale v Tule vyrábí jen módní crossovery, výrazně dražší než vzpomínaná Lada Vesta.

Jedinou reálně dostupnou variantu pro dopravní policii nyní představuje Lada Granta, míní i šéfredaktor motoristického časopisu Za ruljom Maxim Kadakov. Upozornil však, že automobilka AvtoVAZ by v březnu příštího roku měla znovu spustit sériovou výrobu modelu Lada Vesta ve zjednodušené podobě, a to by podle experta mohl být vůz vhodný pro ruskou policii. (ČTK)