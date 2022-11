Estonský ministr: Evropské státy by měly zdvojnásobit výdaje na obranu

Evropské státy by kvůli válce Ruska proti Ukrajině měly zdvojnásobit své výdaje na obranu, myslí si šéf estonské diplomacie Urmas Reinsalu, který dnes se šesti dalšími ministry zahraničí z Pobaltí a Skandinávie navštívil Kyjev.

Estonsko se chystá zvýšit obranné výdaje na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP), řekl ministr Reinsalu.

„Rádi bychom viděli, jak evropské země zdvojnásobí své obranné výdaje během války na Ukrajině a po válce. Chystáme se vynakládat na obranu tři procenta HDP,“ řekl Reinsalu agentuře Reuters.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg minulý týden uvedl, že členské státy NATO, mezi něž patří i Estonsko, se mohou rozhodnout vynakládat na obranu víc než dvě procenta HDP, což je současný cíl aliance.

Mnoho spojenců již zvýšilo vojenské výdaje od 24. února, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu. Ukrajina, která usiluje o připojení k NATO, volá po větší podpoře od západních partnerů, protože Rusko podniká stále rozsáhlejší vzdušné útoky proti její energetické infrastruktuře.

Reinsalu podle Reuters také uvedl, že rovněž 27 států Evropské unie by mělo zvýšit podporu Ukrajině. „Evropská unie dohromady vynaložila asi 0,2 procenta svého HDP na vojenskou pomoc Ukrajině. Slíbil jsem, že kdybychom dokázali dosáhnout jednoho procenta, udělalo by to velký rozdíl na bojišti a změnilo by to chod války,“ řekl.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal napsal na twitteru, že se sedmičkou ministrů zahraničí jednal také o přitvrzení unijních sankcí proti Rusku, obnově ukrajinské energetické infrastruktury, finanční pomoci a euro-atlantických tužbách Ukrajiny.

Návštěva sedmi ministrů zahraničí z Pobaltí a Skandinávie v Kyjevě měla ukázat pokračující podporu Ukrajině, která se nyní potýká s výpadky elektřiny po ruských vzdušných útocích. Podle agentury AP šlo o návštěvu největší delegace v Kyjevě od zahájení války Ruska proti Ukrajině. Ministři slíbili elektrické generátory, teplé oblečení a jídlo, aby pomohli Ukrajincům překonat nejchladnější měsíce roku.

Estonský ministr zahraničí také během návštěvy Kyjeva uvedl, že Evropa by měla k ruským žoldnéřům z Vagnerovy (Wagnerovy) skupiny přistupovat stejně jako k teroristům z organizace Islámský stát (IS). Reinsalu to řekl ukrajinské televizi. Server RBK-Ukrajina připomněl, že právě Reinsalu předal do Haagu pouta pro zakladatele Vagnerovy skupiny, ruského oligarchu Jevgenije Prigožina jako odpověď na zakrvácené kladivo z údajné popravy ruského dezertéra, které Prigožinův právník ooslal Evropskému parlamentu.

Estonsko také zmrazilo ruský majetek za desítky milionů eur. (ČTK)