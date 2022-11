Fotbalový fanoušek v Turecku zranil brankáře, zápas se nedohrál

V zápase 2. turecké ligy zaútočil fotbalový fanoušek na brankáře a rohovým praporkem mu poranil hlavu. Utkání mezi kluby Göztepe a Altay se nedohrálo kvůli diváckým výtržnostem.

Goztepe (also owned by Sports Republic) vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag #SaintsFC pic.twitter.com/pAu9HvQevR

