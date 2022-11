Japonští fanoušci uklízeli odpad na stadionu v Kataru i po včerejším zápase

Japonští fanoušci po včerejší prohře s Kostarikou 0:1 na MS zůstali na stadionu a uklízeli zanechané odpadky. Stejně se zachovali i po středeční překvapivé výhře 2:1 nad Německem.

In victory or defeat, there is always respect.

Thank you for helping to #SaveThePlanet, Japan fans! pic.twitter.com/FBWpOvtog2

— FIFA.com (@FIFAcom) November 27, 2022