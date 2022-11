VZP má příspěvky na prevenci na rok 2023 schválené, lyžařské kurzy v nich nejsou

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má příspěvky z fondu prevence na rok 2023 schválené, lyžařské kurzy mezi nimi nejsou. Celková částka 981 milionů korun je konečná, při schválení nového příspěvku by se musely snížit částky na stávající.

Na dotaz ČTK to řekl předseda správní rady poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL). Změnu by musela schválit správní rady pojišťovny, do konce roku se sejde ještě 19. prosince.

„Správní rada na svém dnešním jednání tímto podnětem nezabývala, nicméně ho zpracovává vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny,“ uvedl. Správní rada podle něj částku na jednotlivé příspěvky z fondu prevence rozdělila už na svém říjnovém jednání.

Návrh přispívat dětem ze sedmých a osmých tříd na lyžařské kurzy na českých horách zmínil na začátku listopadu na programové konferenci TOP 09 ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Zmiňoval částku 6000 až 7000 korun. „Budeme se tím zabývat,“ řekl dnes Philipp.

Ostatní příspěvky VZP se pohybují nejčastěji v řádech stovek až tisíce korun, vyšší jsou například na speciální diety pro nemocné děti. VZP dětem přispívá například na pohybové aktivity nebo neplacená očkování. Další menší pojišťovny přispívají na školy v přírodě nebo letní dětské tábory 500 až 1500 korun. Philipp připomněl, že i VZP je již v minulosti hradila.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek potvrdil, že pojišťovna na možnosti příspěvek na lyžařské kurzy zavést pracuje. „Chceme o tom diskutovat i proto, že ostatní pojišťovny ve svém portfoliu takový příspěvek mají,“ uvedl. Muselo by se podle něj diskutovat o parametrech, které by naplňovaly poslání preventivních programů. „Musíme racionálně diskutovat o tom, zda pro příští rok vytvoříme prostor pro případnou rozpočtovou změnu a zajištění zdrojů,“ dodal.

Takové změny by vyžadovaly rozhodnutí správní rady. Podle místopředsedkyně Věry Adámkové (ANO) zatím rada od vedení nedostala k rozhodování žádné podklady ani propočty nákladů. Podobný příspěvek na dětské pobyty je podle ní správný, diskuse by ale měla vést o jeho výši.

Klienty VZP je asi 59 procent populace, ostatní jsou u šesti menších zdravotních pojišťoven. Podle prezidenta jejich svazu, Svazu zdravotních pojišťoven, Ladislava Friedricha by takový příspěvek stál miliardy korun, které by pojišťovny musely vzít z jiných oblastí prevence, na které v současné době přispívají. Různorodost příspěvků považuje za jednu z mála oblastí, kde si mohou zdravotní pojišťovny konkurovat.