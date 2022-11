Archeologický průzkum na stavbě dálnice D6 na Rakovnicku odhalil unikátní pec

Archeologický průzkum na stavbě dálnice D6 u Hořoviček na Rakovnicku odhalil desítky železářských pecí a také jednu unikátní, nejspíš keramickou, která nemá ve středoevropském prostoru obdoby.

ČTK o tom dnes informoval Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na území u Hořoviček podle něj převažuje germánské osídlení s doklady železářské výroby doby římské. Pec byla vytesána do sprašového podloží, které uchovalo téměř celou její konstrukci. „Unikátní je tím, že do pecního prostoru vedou dva více jak dva metry dlouhé topné kanály. Uvnitř pece se tak mohlo lehce dosáhnout teploty až 1200 stupňů Celsia. Pokud by sloužila pro výrobu keramiky, byl by to opravdu velmi kvalitní výpal,“ uvedl Buček.

Na budoucí trase dálnice o délce 14,4 kilometru dosud archeologové prozkoumali 1232 objektů, průzkum má skončit 18. prosince. Stavba dálnice u Hořesedel a Hořoviček by měla začít příští rok. (ČTK)