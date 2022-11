Novým rektorem Ostravské univerzity by se měl stát Petr Kopecký

Novým rektorem Ostravské univerzity (OU) by se měl stát Petr Kopecký z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty. V prvním kole volby o tom dnes rozhodl Akademický senát OU. Kopecký získal 23 hlasů z celkového počtu 38 senátorů, ke zvolení bylo potřeba minimálně 20 hlasů.

Nový rektor nahradí ve funkci Jana Latu, který stál v čele univerzity dvě po sobě jdoucí čtyřletá období, a znovu tak již kandidovat nemohl. Akademický senát následně vybraného kandidáta navrhne prezidentu republiky pro jmenování do funkce.

O rektorskou funkci se ucházeli čtyři kandidáti. Kromě Kopeckého děkan Přírodovědecké fakulty Jan Hradecký, kterého podpořilo sedm senátorů a dva prorektoři, a to prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání Aleš Zářický a prorektor pro strategii a rozvoj Roman Hájek. Oba obdrželi shodně po čtyřech hlasech. Současnému rektorovi končí funkční období 28. února, nový rektor by se tak funkce měl ujmout od počátku března. Univerzitu povede do roku 2027. (ČTK)