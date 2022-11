Protivládní protesty v Číně pokračují i v noci

Protesty proti covidovým opatřením a nezvykle i proti vládě, komunistické straně a Simu pokračují v čínských městech i uprostřed noci. V Pekingu například lidé křičí „Chceme svobodu, chceme lidská práva!“, reportuje novinář Economistu.

130am in Beijing. Still going. Cries of “we want freedom, we want human rights” pic.twitter.com/k62Goloaof

