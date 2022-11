Tenisový Davis Cup vyhrála Kanada. Ve španělské Málaze poráží Austrálii, když nejprve Shapovalov vyhrál nad Kokkinakisem a poté Auger-Aliassime nad de Minaurem, v obou případech 2:0. Čtyřhra už stav nezmění. (DC)

