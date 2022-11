Rakety Brimstone 2 jsou již na Ukrajině

Ukrajina dnes dostala od Velké Británie rakety Brimstone 2 s vysoce přesným naváděcím laserovým systémem a dostřelem až 60 kilometrů. Dodávku potvrdilo britské ministerstvo obrany. (NV)

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.

This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022