Britská vévodkyně Camilla zrušila tradici dvorních dam

Renomovaný britský týdeník The Economist zveřejnil výběr nejlepších filmů za rok 2022. Zařadil mezi ně například španělský Aftersun, irské drama The Banshees of Inisherin, íránské drama spojené s komedií Hit the Road, či adaptaci tradičního Pinokia pod taktovkou režiséra del Tora. (Economist)