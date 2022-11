Dočasnou ochranu získalo v Česku za týden 2288 Ukrajinců

Dočasnou ochranu v Česku před válkou na Ukrajině získalo za posledních sedm dní 2288 uprchlíků. Počet udělených víz proti předchozímu týdnu vzrostl o 94, před tím dva týdny klesal. Od únorového vpádu ruské armády na Ukrajinu dosud Česko vydalo 462.887 dočasných víz.

Vyplývá to z údajů, které ministerstvo vnitra zveřejňuje na twitteru. Svým držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce v České republice.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na začátku listopadu uvedl, že zhruba pětina ukrajinských uprchlíků se už z Česka vrátila domů. Ve čtvrtek řekl, že si umí představit přijetí dalších desetitisíců běženců, na limit ale podle něj naráží kapacita kvalitního ubytování a také sociální a zdravotní systém. S nastupující zimou se do zahraničí mohou vydat Ukrajinci, které ruské útoky na infrastrukturu připravily o teplo, elektřinu a vodu.

V současnosti podle Rakušana ukrajinská populace tvoří v Česku 3,4 až 3,7 procenta obyvatel, což znamená zhruba 355.000 až 390.000 lidí. Připomněl, že Česká republika ze zemí Evropské unie přijala nejvíc běženců na počet obyvatel.

Úřady nyní víza neudělují o víkendu, nejvíc jich proto obvykle bývá v pondělí, kdy se znovu otevře registrace. Bylo tomu tak i v uplynulém týdnu, v pondělí 21. listopadu získalo dočasnou ochranu v Česku 844 žadatelů z Ukrajiny. Nejmenší zájem byl ve čtvrtek, kdy bylo víz jen mírně přes stovku. Dočasnou ochranu EU poskytuje zatím do konce března příštího roku, Evropská komise navrhla prodloužení o další rok.

Cizinecké policii se za posledních sedm dní přihlásilo 9311 ukrajinských uprchlíků před válkou, počet registrací tak převýšil 600.000. Nahlášených proti předchozímu týdnu o 214 ubylo. Cizinecké policii o sobě musejí dát vědět do tří dnů od příjezdu do České republiky, dosud se takto zaregistrovalo 602.346 Ukrajinců. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, které tvoří mezi běženci asi třetinu.

Dětí uprchlých z Ukrajiny je v českých školách méně, než se očekávalo, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo školství. Mateřské, základní a střední školy jich na konci září navštěvovalo 50.285, což bylo 2,7 procenta žáků. Školáci s ukrajinským státním občanstvím se tak stali nejpočetnější skupinou cizinců mezi žáky českých škol. (ČTK)