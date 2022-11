Cenu pro fotografa počasí za rok 2022 získal britský fotograf Ison

První místo v soutěži Weather Photographer of the Year 2022 získal britský fotograf Christopher Ison se svou dynamickou fotografií „Bouře Eunice“. Cenu každoročně udělují porotci Královské meteorologické společnosti (Royal Meteorological Society).

Chris Ison Photo 📸@crsisonphotographer from #Midhurst has been named the "Weather Photographer of the Year 2022" for this pic of #Newhaven during Storm Eunicehttps://t.co/HaJgAqUj76 pic.twitter.com/Kq8w5pU2WF

— BBC Radio Sussex (@BBCSussex) October 12, 2022