Nazí Australané na hromadné fotografii upozornili na riziko rakoviny kůže

Na pláži Bondi v Sydney se 2500 Australanů svléklo pro fotografii, která má zvýšit povědomí o rakovině kůže. Snímek pořídil Spencer Tunick, který pořádá hromadná focení nahých lidí na světových památkách.

About 2,500 people were invited to pose naked at an Australia beach, in a photo shoot aimed at raising awareness about skin cancer. https://t.co/RFaPqHzyt9

— Yahoo News (@YahooNews) November 26, 2022