„Skoncujte s lockdownem!“ V Číně propukly mohutné proticovidové protesty

Mohutné protesty proti čínské politice nulového covidu propukly v noci v Urumči, hlavním městě Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Roznětkou se staly smrtící požár a vztek obyvatel, že hasičský zásah zbrzdila tvrdá protiepidemická pravidla. Protestuje se zřejmě také v Pekingu a nejlidnatější čínské metropoli Čchung-čching.

Podle videozáznamů, které se od včerejšího večera šíří na čínských sociálních sítích, davy lidí se vztyčenými pěstmi skandovaly mimo jiné: „Skoncujte s lockdowny!“

Agentura Reuters některé záběry ověřila a potvrzuje, že skutečně pocházejí z Urumči.

(1): A large scale protest broke out in Urumqi against the strict lockdown following the death of 44 Uyghurs in a fire.

According to accounts of witness, the Uyghurs were not allowed to go out while the fire broke out. pic.twitter.com/mK9pZ5eDve

— Uyghur Times English (@uytimes) November 25, 2022