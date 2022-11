Válek: Praktický lékař by měl vidět záznamy o všech očkováních svého pacienta

Praktický lékař dosud nevidí data o všech očkováních svého pacienta, jen vakcíny proti covidu-19. Do budoucna by záznamy měly být i v mobilní aplikaci Tečka, řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Dalším plánovaným krokem je podle něj zpřístupnit praktickému lékaři se souhlasem pacientů všechna očkování i u ostatních specialistů.

Ministr Válek (TOP09) se dnes nechal u praktické lékařky očkovat proti chřipce.

Lékařka sice v systému napojeném na data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) může podle rodného čísla dohledat, že pacient má posilující očkování proti covidu, ovšem zda a kdy byl očkovaný proti jiným nemocem, zatím nevidí.

Původně to lékaři měli už od letošního roku pod hrozbou pokuty povinně evidovat v systémech Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) podobně jako elektronické recepty. Lékaři ale systém kritizovali a chtěli jeho převedení pod ÚZIS, povinnost sice platí, ale pokuty zatím nedostávají.

„V první fázi už byla schválená legislativa. Chceme převést očkování pod ÚZIS, aby bylo v jednom balíku,“ řekl ministr. Druhou fází je podle něj možnost zobrazení těchto dat v mobilní aplikaci Tečka, která by tak sloužila jako elektronický očkovací průkaz. „Pro ty, co budou mít zájem. Vždycky musí být souhlas pacienta,“ doplnil.

Ve třetí fázi by pak měli mít přístup do záznamů konkrétního pacienta všichni lékaři, kterým to pacient dovolí. Podobně to už v současné době funguje u seznamu léků předepsaných na recept. „Chtěli bychom, aby se paní doktorka dostala, když s tím já jako pacient budu souhlasit, do všech mých dat. Protože praktický lékař je manažer, který by to měl řídit,“ řekl Válek.

Aby systém mohl takto fungovat, je podle něj třeba změnit dva zákony a vést velmi intenzivní debatu s Úřadem na ochranu osobních údajů. „Myslím, že v příštím roce se nám podaří udělat první kroky. A pevně věřím, že do voleb budeme mít nějaký nástroj, který bude aspoň částečně fungovat, a také připravenou legislativu, kterou ještě před volbami dostaneme do Poslanecké sněmovny,“ dodal.

Rizikové skupiny jako senioři nad 65 let a někteří chronicky nemocní pacienti mají očkování proti chřipce a proti pneumokokům hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Lidem nad 50 let pojišťovny hradí také například očkování proti klíšťové encefalitidě. Děti mají zdarma kromě povinných očkování také vakcínu proti některým typům meningokoku.

Proti chřipce je třeba se očkovat každý rok, podstupuje to na podzim asi pětina seniorů a celkově zhruba sedm procent populace. Odborníci odhadují, že kromě let epidemie covidu-19, kdy šíření chřipky bránila protiepidemická opatření, zemře v jejím důsledku až 1500 lidí. Každý rok onemocní zhruba pět až deset procent dospělých a 20 až 30 procent dětí. Pro ty je od letošního roku určená vakcína, která se neaplikuje injekčně.(ČTK)