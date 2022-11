Jak zemřel James Cook? Slavný mořeplavec vystoupil na Havaj přes 244 lety

Seriál Přepište dějiny: Zpátky do Evropy! Jedno z nejvýraznějších hesel listopadových dní roku 1989. Co to však znamená? A stačilo k návratu do Evropy začlenění do evropských formálních struktur či tehdy hojně vzývané hospodářské dorovnání sousedů, jako jsou Rakousko a Německo?