Británie v rámci pomoci pošle Ukrajině 24 sanitek

Británie pošle Ukrajině 24 sanitek. Informoval o tom britský ministr zahraničí James Cleverly, který jednal v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Součástí pomoci budou i tři miliardy liber na pomoc s obnovou infrastruktury. (BBC)

The UK is giving Ukraine the support it needs to get through the winter, and to rebuild in the longer term.@JamesCleverly has travelled to Ukraine to underline the UK’s support following brutal Russian attacks on civilians and infrastructure. /🧵

