Londýnský holič údajně poslal 25 tisíc liber z covidové podpory Islámskému státu

Londýnský holič Tarek Namouz čelí obvinění, že poslal až 25 000 liber (asi 710 000 korun) svému známému z teroristické organizace Islámský stát na nákup zbraní a výbušnin. Peníze vzal podle obžaloby mimo jiné z vládních kompenzací pro podnikatele v době pandemie covidu-19.

Holič u soudu vinu odmítl.

Třiačtyřicetiletý Namouz podle žalobce Johna McGuinesse „pravidelně posílal peníze z Británie do Sýrie za účelem podpory terorismu“. On a jeho přítel v konverzacích na WhatsAppu hovořili o nákupu odstřelovacích pušek, útočných pušek typu kalašnikov, o veřejných popravách a o vraždách „nevěřících“, píše list The Guardian s odvoláním na soudní slyšení.

Peníze Namouz údajně posílal mezi listopadem 2020 a květnem 2021. Holič ze čtvrti Hammersmith v západním Londýně odmítl vinu ve všech osmi bodech financování terorismu.

Policie do kadeřnictví obžalovaného vtrhla 25. května 2021 a Namouze zatkla. Ukrytý pod komodou našla mobilní telefon, ve kterém byl propagandistický materiál IS, a 3170 liber v hotovosti (asi 90 000 korun), o kterých obviněný řekl, že si je vydělal a získal na vládní koronavirové podpoře.

Tři měsíce po zatčení navštívil Namouze ve vazbě přítel, kterému obviněný v nahrané konverzaci řekl: „Poslal jsem 25 000, ale policie tady si myslí, že to bylo jen 10 000.“

Namouz policii řekl, že peníze do Sýrie posílal, odmítl ale, že by jimi financoval terorismus. Detektivům řekl, že chtěl pomoci chudým a také si v Sýrii koupit pozemek, aby se tam mohl odstěhovat na důchod, jelikož je to země, ve které se narodil.

Soudní řízení bude patrně pokračovat nejméně další dva týdny, uvedl The Guardian. (ČTK)