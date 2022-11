Studio N se umístilo druhé v kategorii Křišťálové lupy Mladá krev

Mediální výbor Sněmovny přerušil projednávání novely zákonů o České televizi a Českém rozhlasu, která by do volby radních zapojila Senát. Do konce listopadu mají poslanci předkládat pozměňovací návrhy, vyjádří se k nim ministerstvo kultury a 8. prosince bude výbor pokračovat. (Digizone)