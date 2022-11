Evropský parlament kritizuje organizaci FIFA

Kanaďan Atiba Hutchinson se včera ve věku 39 let a 288 dní stal historicky druhým nejstarším fotbalistou hrajícím na MS. Starším než on byl jen Roger Milla, který v roce 1994 hrál za Kamerun ve věku 42 let a 39 dní. Kapitán Kanady při prohře 0:1 s Belgií odehrál 58 minut. (Denník N)