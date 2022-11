Právník Michal neuspěl s dovoláním, v pozemkové kauze dostal šestiletý trest

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání právníka Davida Michala, jenž si má odpykat šest let ve vězení za krácení daní při prodeji pozemků v pražských Hodkovičkách. Neuspěl ani další odsouzený, podnikatel Ferdinand Überall, jenž si vyslechl pětiletý trest.

NS rozhodoval bez veřejného jednání. Výsledek ČTK sdělil bez dalších podrobností mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig. Odůvodnění NS zatím není veřejně dostupné.

Oba muži vinu od počátku popírali. Podle pražských soudů však nebylo pochyb o tom, že se dopustili trestného činu ve snaze zatajit daňovou povinnost. Michal dostal také peněžitý trest 3,65 milionu korun a zákaz činnosti. Überall musí zaplatit 500 000 korun.

Muži podle verdiktu úmyslně nepodali v roce 2016 v Česku daňové přiznání a nezaplatili daň z příjmů právnických osob, a to konkrétně „nastrčených“ kyperských společností Varvadi Limited a Certonia Trading Limited. Zkrácení daní obžaloba vyčíslila na 29,8 milionu korun, odvolací soud částku snížil zhruba na 28 milionů.

Nemovitosti v Hodkovičkách vlastnila společnost Randwick Trade se sídlem v ČR. Podle obžaloby uplatnili Michal s Überallem opci na akcie Randwicku prostřednictvím firmy Certonia. Následně akcie údajně účelově prodali firmě Varvadi za kupní cenu 151 milionů korun, aniž tento převod oznámili příslušnému rejstříkovému soudu. Nakonec akcie prodali nejméně za 201 milionů společnosti FINEP Modřany.

Michal byl již pravomocně odsouzen v souvislosti se zmanipulovanými zakázkami Nemocnice Na Homolce, dostal podmínku a pokutu. Šest let vězení v pozemkové kauze představuje souhrnný trest.

Bývalý advokát figuroval také v kauze petrochemické firmy Oleo Chemical, kde jej justice pravomocně osvobodila, stejně jako v kauze údajného vyzrazení utajované zprávy BIS a v případu souvisejícím s pražským dopravním podnikem.

Überall nedávno uspěl u Ústavního soudu, který konstatoval, že Městský soud v Praze chyboval při vydání příkazu k dodání podnikatele do výkonu trestu. Předchozí výzvu k dobrovolnému nástupu do věznice doručovala justice Überallovi na jinou adresu, než na které do té doby písemnosti přebíral. Nakonec jej musela odvézt do věznice policie, právě na základě sporného příkazu, který Ústavní soud zrušil. Nález nemá přímý dopad na výkon trestu. Otevírá ale možnost pro případné odškodnění. (ČTK)