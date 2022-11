Reprezentant Saúdské Arábie je po operaci, MS pro něj skončilo

Fotbalista Saúdské Arábie Jásir Al-Šahrání má po srážce s vlastním brankářem zlomenou čelist a lícní kost. Hned po vítězství nad Argentinou absolvoval operaci a na MS si už nezahraje, stejně jako zraněný Francouz Lucas Hernandez. (L‘Équipe)

Saudi Arabia defender Yasser Al Shahrani, who was knocked unconscious after being kneed in the head by his own goalkeeper, reportedly suffered a fractured jaw, broken facial bones and internal bleeding in time added on vs Argentina.https://t.co/Ct678MuV00#Saudi #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HylsA0VYDa

