Video dne: Avatar žhaví diváky s dalším novým trailerem

Video dne: Po třech týdnech tu máme další nový trailer na očekávaný návrat filmového Avatara. Snímek Jamese Camerona do kin vstoupí 15. prosince a už teď je jednou z nejočekávanějších předvánočních premiér.

Po více než deset letech se v Avatar: The Way of Water vrací všichni známí hrdinové velkolepého dobrodružství z měsíce Pandora, které se v roce 2009 stalo druhým komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob (po klasice Jih proti Severu). Podívejte se na trailer, tento už je snad skutečně poslední.