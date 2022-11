Americký hlavní epidemiolog Fauci končí ve funkci. Po 50 letech

Po více než 50 letech ve funkci končí hlavní epidemiolog USA Anthony Fauci. Přednesl své „poslední poselství“, v němž vyzval Američany, aby se nechali očkovat čtvrtou podpůrnou dávkou proti covidu. Svoji rezignaci ke konci roku oznámil 81letý Fauci už dříve. (AP)

After more than 50 years in government, Dr. Anthony Fauci briefed reporters from the White House for the last time Tuesday, delivering what he called his "final message" urging Americans to get their COVID-19 booster shots. pic.twitter.com/sjJRgXUBtl

— The Associated Press (@AP) November 22, 2022