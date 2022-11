Ukrajina se snaží dobýt Kinburnskou kosu, řekla armádní mluvčí

Navzdory zhoršujícímu se počasí pokračují boje mezi ukrajinskými obránci a ruskou invazní armádou. Mluvčí jižního velitelství ukrajinské armády Natalalija Humenjuková nyní řekla, že ukrajinské jednotky útočí na ruské pozice na Kinburnské kose.

Kontrola nad touto lokalitou by ukrajinským silám usnadnila případné operace na levém (východním) břehu řeky Dněpr v Chersonské oblasti, poznamenal americký Institut pro studium války (ISW).

Kinburnská kosa podle ISW umožňuje kontrolovat vstup do ústí řek Dněpr a Jižní Buh, ale také do přístavních měst Mykolajiv a Cherson. Invazní síly přitom využívaly toto místo k pravidelným raketovým a dělostřeleckým útokům na ukrajinské pozice na černomořském pobřeží. Ovládnutí Kinburnské kosy by umožnilo Ukrajině omezit ruské údery na Kyjevem kontrolované černomořské pobřeží, zvýšit námořní aktivitu v oblasti a provést případné operace k přechodu na levý břeh Dněpru pod podstatně menší ruskou dělostřeleckou palbou, než kdyby se Ukrajinci pokoušeli překročit Dněpr přímo, píše institut.

Zároveň je to poslední kus území, který okupují ruské invazní síly v Mykolajivské oblasti. Ukrajinci nedávno při své protiofenzivě osvobodili kromě města Cherson také další části Chersonské a Mykolajivské oblasti. „Zbývají tři lokality na Kinburnském poloostrově, než bude kompletně osvobozena Mykolajivská oblast,“ řekl dnes podle agentury AFP tamní oblastní šéf Vitalij Kim.

Agentura Reuters mezitím v podvečer informovala o aktivaci protivzdušné obrany ve městě Sevastopol na ukrajinském poloostrově Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014. Okupační síly podle místního činitele sestřelily dva drony. V Sevastopolu sídlí velitelství ruské Černomořské flotily a Moskva obvinila Kyjev z útoku na tento přístav už na konci října.

Boje podle agentury AP pokračují také v Doněcké oblasti kolem města Bachmut. A ruské síly podle ukrajinských úřadů pokračují v ostřelování míst, ovládaných ukrajinskou stranou. Za uplynulý den Rusko opět použilo bezpilotní letouny, rakety a těžké dělostřelectvo, kterými útočilo na osm ukrajinských regionů, uvedla kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského a dodala, že Rusové zabili nejméně osm civilistů a dalších 16 jich zranili.

Dnes odpoledne podle ukrajinských představitelů zemřeli nejméně tři lidé a další utrpěli zranění při ruském ostřelování Chersonu a města Orichiv v Záporožské oblasti. Podle webu The Guardian, jenž se odkazuje na oblastního šéfa Oleksandra Starucha, v Orichivu zasáhla ruská palba středisko pro distribuci humanitární pomoci, přičemž zahynul jeden dobrovolník.

Prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze obvykle ve válečných podmínkách bezprostředně potvrdit z nezávislých zdrojů. (ČTK)