Zachránce z coloradského gay Clubu Q: Chránil jsem svoji rodinu, tou byli všichni v tom klubu

Útočníka v coloradském gay Clubu Q, který je obviněný ze zastřelení pěti lidí, zneškodnil bývalý válečný veterán, pomohli mu návštěvník klubu a transgender žena. Guvernér Colorada nechal po dobu pěti dní na státních budovách svěsit vlajky na půl žerdi na počest obětí.

A moment of silence outside Club Q, where mourners are gathered for another night of remembrance and support @NBCNews pic.twitter.com/Rk0iP6wiWw

— Alicia Victoria Lozano (@aliciavlozano) November 22, 2022