Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková navrhuje vznik expertního týmu, který by připravil změny systému péče o hendikepované lidi s náročným chováním. Skupina by se měla zaměřit na posílení kvality služeb a dodržování lidských práv lidí s hendikepem.

Zmocněnkyně to uvedla na Twitteru. Reagovala tak na článek o smrti klientky v jindřichohradeckém zařízení a o zacházení s dalšími lidmi s mentálním hendikepem v českých léčebnách, který zveřejnil týdeník Respekt. Podle Šimáčkové Laurenčíkové představují popisované skutečnosti závažné a zdrcující svědectví o systémových selháních.

„Budu iniciovat vznik mezioborové expertní skupiny na úrovni zmocněnkyně vlády pro lidská práva, vedení ministerstva práce a dalších partnerů. Komise dostane mandát k vypracování návrhu akčních systémových kroků,“ uvedla zmocněnkyně.

Podle ní se tým expertů zaměří na pět hlavních bodů. Posílit by se měla inspekce kvality a naplňování lidských práv v sociálních, zdravotních a školských službách. Vzniknout by měla síť odborníků „pro intervence a konzultace“, kteří by poradili a mohli zasáhnout. Personál by se měl vzdělávat v metodách pozitivní podpory chování, zapojit by se měli odborníci ze zahraničí. Omezování a utlumování klientů léky v psychiatrických zařízeních by se mělo minimalizovat. Podpořit by se měl rozvoj komunitních a odlehčovacích služeb a osobní asistence. „Naše společné úsilí musí vést k absolutní minimalizaci rizika opakování podobných lidských tragédií,“ uzavřela zmocněnkyně.

Respekt v článku informoval o tom, že v jindřichohradeckém domově pro lidi s mentálním postižením loni v lednu jeden ze zaměstnanců usmrtil sedmatřicetiletou těžce mentálně postiženou ženu. K zabití se podle týdeníku přiznal, klientku prý chtěl zklidnit. Krajský soud ho původně odsoudil k deseti letům vězení za vraždu, odvolací Vrchní soud v Praze rozsudek zmírnil na tři roky za usmrcení z nedbalosti. Z vězení už byl muž propuštěn. Média dříve o případu neinformovala. Respekt přiblížil i případy dalších lidí s mentálním hendikepem s náročným chováním a zacházení s nimi. Poukazuje na metody, které se s ohledem na klientovu důstojnost, potřeby a práva používají v zahraničí a díky nimž je stav postižených lepší. (ČTK)