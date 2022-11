Podle Zelenského už Rusko na Ukrajinu vypálilo 4700 raket

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém večerním projevu k představitelům frankofonních států řekl, že Rusko na Ukrajinu vystřelilo celkem už 4700 raket.

V emotivním projevu Zelenskyj sdělil, že jen během úterního útoku Ukrajina byla cílem stovky raketových útoků, což mělo mimo jiné za následek 20 milionů lidí odstavených od proudu.

„Dnes je 270. den války. Rusko v ní použilo více než 4700 raket. Stovky našich měst byly vypáleny. Zemřely tisíce lidí. Statisíce lidí byly násilně deportovány do Ruska. Miliony lidí uprchly z Ukrajiny do jiných zemí, aby unikly válce. Musíme to zastavit. Musíme zastavit ruskou agresi,“ řekl Zelenskyj během projevu pro Mezinárodní organizaci Frankofonie: Ukrajina chce mír.