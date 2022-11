BBC neodvysílala zahájení mistrovství z Kataru

Britská veřejnoprávní televize BBC dnes neodvysílala zahajovací ceremoniál mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Namísto toho zařadila do programu vysílání, které bylo k pořadatelské zemi tvrdě kritické, píše web listu The Guardian, podle něhož byl přímý přenos ceremoniálu k vidění jen na webu BBC.

„Je to nejkontroverznější mistrovství světa v historii a to se ještě ani nekoplo do míče,“ udal tón moderátor pořadu a bývalý slavný fotbalista Gary Lineker, když takto uvítal diváky na začátku pořadu prvního kanálu BBC.

V něm pak zazněla kritika způsobu, jakým se v blízkovýchodní zemi zachází s dělníky z třetího světa, nebo nedostatečných práv žen a LGBTQ lidí. Hovořilo se také o korupci v mezinárodní fotbalové federaci FIFA.

Zatímco na zahajovacím ceremoniálu vystupovaly hvězdy světové hudební či filmové scény, nabídla BBC rozhovor se zástupcem organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. V den, kdy skončila klimatická konference COP27 v Egyptě, zazněla také poznámka o tom, že ještě žádný světový šampionát ve fotbale neměl tak velkou uhlíkovou stopu.

Tvrdé kritiky se dostalo i šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi, který v sobotu označil kritiky mistrovství světa v Kataru za pokrytce a mimo jiné prohlásil, že se cítí být přistěhovaleckým dělníkem. „Pokud má tak silné pocity týkající se dělníků přistěhovalců a jejich rodin, Amnesty (International) žádala FIFA o něco přes 400 milionů dolarů do kompenzačního fondu. Nesouhlasili s tím. Proč?“ ptal se bývalý kapitán anglické reprezentace Alan Shearer.

Asi po půl hodině se pak debata posunula k fotbalu jako takovému – taktice, sestavám, favoritům turnaje. „Diváci BBC však byli svědky něčeho neobvyklého: televizní stanice, která má právo vysílat největší sportovní událost na světě, se rozhodla ztrhat produkt, který se jim chystá nabídnout,“ míní The Guardian.