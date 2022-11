Zemřel člověk na trati mezi pražskou Libní a Běchovicemi

Na trati mezi pražskou Libní a Běchovicemi vlak usmrtil člověka. Trať mezi Kolínem a Prahou stojí. Spoje jezdí odklonem, některé přes Lysou nad Labem. (ČTK)

Na trati mezi pražskou Libní a Běchovicemi dnes odpoledne vlak srazil a usmrtil člověka. Vlaky mezi Kolínem a Masarykovým nádražím nejedou, další spoje jezdí odklonem, některé přes Lysou nad Labem. Problémy se týkají i dálkových spojů mířících do Brna, Olomouce nebo Ostravy a mezinárodních spojů do Vídně nebo Budapešti. ČTK to řekl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Běžný provoz na trati se má obnovit kolem 19.00.