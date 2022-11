Naomi Bidenová, vnučka amerického prezidenta, se vdala na trávníku Bílého domu. Její svatba s advokátem Peterem Nealem byla teprve osmnáctá v historii sídla prezidentů. Zítra oslavy v Bílem domě pokračují, Biden má 80. (New York Times)

A White House wedding. Naomi Biden gets married on the South Lawn of the White House. pic.twitter.com/v8rPoErfuW

— Mike Sington (@MikeSington) November 19, 2022