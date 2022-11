Západní část státu New York postihla sněhová kalamita. Místy napadly až dva metry sněhu. Počasí komplikuje dopravu před Dnem díkuvzdání, který Američané oslaví ve čtvrtek. Řada silnic je neprůjezdných, stovky letů zrušených. (CNN)

'Lake effect’ snow paralyzed parts of the New York state https://t.co/DZpadYCEto pic.twitter.com/Ejn8mzPM9B

— Reuters (@Reuters) November 19, 2022