Do Chersonu přijel z Kyjeva první osobní vlak

Do osvobozeného Chersonu přijel z Kyjeva první osobní vlak. Přepravil 200 cestujících. Železniční spojení s Chersonem Ukrajina obnovila po osmiměsíční pauze zaviněné ruskou invazí a okupací města. (Kyiv Independent)

People in Kherson welcome the passengers of the first train from Kyiv to Kherson in more than eight months. Many families are finally reunited 🙏💙💛

November 19, 2022