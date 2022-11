Šéf FIFA: To Západ by se měl omluvit

Prezident FIFA Gianni Infantino prohlásil, že by Západ neměl kritizovat Katar kvůli pořadatelství mistrovství světa ve fotbale. Evropské země by se podle něj namísto toho měly omluvit za svou vlastní historii.

„Za to, co jsme jako Evropané poslední tři tisíce let ve světě dělali, bychom se měli další tři tisíce let omlouvat, než začneme dávat morální lekce,“ řekl Infantino.

Katar čelí kritice kvůli porušování práv LGBTQ nebo tomu, že při stavbě fotbalových stadionů zemřelo, jak tvrdí web Guardian, několik tisíců dělníků. (Sky News)