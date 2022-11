Austrálie vyzvala Rusko k vydání třech mužů vinných ze sestřelení letadla z roku 2014

Austrálie vyzvala Rusko, aby vydalo trojici mužů, které soud v Nizozemsku včera uznal vinnými ze sestřelení civilního letadla na lince MH17 z Amsterodamu do Kuala Lumpuru v roce 2014. Australský premiér Anthony Albanese rozsudek uvítal, i když vydání odsouzených není pravděpodobné.

Soud v Haagu potvrdil ve čtvrtek závěr mezinárodního týmu vyšetřovatelů, podle kterého se malajsijské letadlo zřítilo po zásahu raketou z ukrajinského území, které měla pod kontrolou ruská armáda. Soud za to poslal do vězení tři muže a jednoho zprostil viny. Muži byli souzeni v nepřítomnosti.

„Vyzýváme Rusko, aby vydalo odsouzené, aby si mohli odpykat tresty uložené soudem za jejich hanebný zločin,“ oznámila australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Podobnou výzvu vyslovil také premiér Albanese.

V letadle zahynulo v létě 2014 všech 298 lidí, z nichž téměř čtyři desítky měly australské občanství.

Rusko označilo rozhodnutí soudu za politicky motivované a podle stanice BBC je velmi nepravděpodobné, že by trojici mužů vydalo do Nizozemska. Předpokládá se, že odsouzení pobývají na ruském území. Doživotní trest by si podle soudu měli odpykat Rusové Igor Girkin a Sergeje Dubinskij a ukrajinský občan Leonid Charčenko. (ČTK)