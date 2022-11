Trumpova kandidátka zpochybnila právoplatnost voleb

Trumpova kandidátka na guvernérku Arizony Kari Lakeová, která v těsném souboji prohrála s demokratkou Kattie Hobbsovou, odmítla uznat prohru a zpochybnila právoplatnost voleb. „Shromáždila jsem brilantní tým a opravíme všechny špatnosti, které se minulý týden staly,“ řekla. (Hill)

Arizona, we are still in the fight. pic.twitter.com/ytaGvqG5J0

— Kari Lake (@KariLake) November 17, 2022