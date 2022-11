Do Chersonu přijede z Kyjeva první vlak, v nabídce je i lístek do Mariupolu

Do nedávno osvobozeného Chersonu na jihu Ukrajiny vyrazí dnes večer z Kyjeva první vlak, uvádí portál Obozrevatel. Jízdenky si zakoupilo asi 200 lidí, kteří do města dorazí v sobotu ráno.

Ukrajinský dopravce Ukrzaliznycja kromě toho nabízí lidem možnost zakoupit si v rámci charitativní akce jízdenky například i do Ruskem obsazeného Mariupolu nebo Simferopolu na poloostrově Krym s tím, že do nich vypraví vlak po jejich osvobození Ukrajinou.

Vlak do Chersonu má vyjet dnes ve 22:14 místního času (21:14 SEČ) z Kyjeva. Plánovaný příjezd do Chersonu je orientačně v sobotu 9:00 místního času (8:00 SEČ). „Pojede jím asi 200 cestujících, kteří si koupili takzvanou jízdenku k vítězství… Gratuluji všem, kdo se vrací domů!“ napsal na facebooku poradce šéfa správy Chersonské oblasti Serhij Chlaň. Další vlaky budou podle Chlaně vyjíždět z Kyjeva do Chersonu v sudé dny a z Chersonu do Kyjeva v liché. Vlak vyzdobili ukrajinští umělci motivy připomínajícími ukrajinský boj za svobodu.

U příležitosti osvobození Chersonu začaly ukrajinské dráhy nabízet ve spolupráci s charitativní nadací United24 také jízdenky na první vlaky do měst, která jsou zatím v ruských rukou. Mezi nimi jsou Mariupol, o nějž se letos na jaře sváděly úporné boje, a dříve obsazená města Luhansk, Doněck a Simferopol. Cena všech těchto jízdenek začíná na 1000 hřivnách (637 korunách). Dopravce slibuje, že cestujícím pošle upozornění nejpozději 12 hodin před odjezdem.

Vlaky vypravené ukrajinskými drahami jsou pro Ukrajince bránící se ruské agresi jednou z posledních jistot, podotkla tento týden agentura AP. Společnost Ukrzaliznycja hrdě uvádí, že minulý měsíc vyjelo 85 procent vlaků tak, jak bylo plánováno v jízdním řádu. Posádky nočních vlaků rachotících ukrajinskou krajinou stále vítají cestující horkým čajem a ty, kdo jedou ve spacích kupé, také čistým povlečením.

Vagóny vlaku, který se dnes vydá na cestu do Chersonu, zdobí výjevy oslavující statečnost Ukrajinců. Mimo jiné jsou na něm motivy zachycující obránce z mariupolských oceláren Azovstal nebo lékaře z Luhanské oblasti zachraňující životy lidem v zákopech a sklepích. Další připomínají zemědělce z Mykolajivské oblasti, kteří sklízeli úrodu na podminovaných polích, nebo obyvatele Enerhodaru, kteří se nebáli s holýma rukama vyjít vstříc ruským tankům. (ČTK)