Severokorejská mezikontinentální střela dopadla do japonských vod

Mezikontinentální balistická raketa, kterou dnes odpálila KLDR, zřejmě dopadla do výlučné ekonomické zóny Japonska. Oznámil to japonský premiér Kišida, který to odsoudil jako „naprosto nepřijatelné provokace“, jež se „opakují bezprecedentním tempem“.

Severokorejské mezikontinentální balistické střely na vojenské přehlídce k 70. výročí založení KLDR. Foto: KCNA via Reuters

Dodal, že zatím nemá žádné zprávy o škodách na japonských plavidlech nebo letadlech.

Japonské ministerstvo obrany zároveň potvrdilo, že severokorejská střela měla potenciál zasáhnout pevninu Spojených států. Její možný dolet totiž odhadlo na více než 15 000 kilometrů. (Kjódó)