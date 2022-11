Zeman udělí milost manželům Kordysovým, které soud poslal do vězení za prodávaní nápoje z ayahuascy

Prezident Miloš Zeman omilostní manžele Kordysovy, které soud poslal do vězení za prodávání nápoje z ayahuascy. Na Twitteru o tom informoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který případ se Zemanem projednal.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Vrchní soud v Olomouci uloži v říjnu polskému manželskému páru Jaroslawovi a Karolíně Kordysovým osm let vězení za nelegální obchody s psychotropním nápojem ayahuasca.

Dvojice si ve spolupráci s třetím obžalovaným Petrem Kanawkem podle obžaloby od roku 2015 do předloňského října nechávala z Peru posílat koncentrát nápoje ayahuasca, který obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT. Nápoj využívají údajně už 5000 let k rituálním účelům šamani v peruánské džungli. Převážně v Česku pak obžalovaní pořádali pro zahraniční klientelu rituály, při kterých jim nápoj s drogou podávali. Do Česka podle soudu postupně dostali přes 200 kilogramů koncentrátu, ze kterého naředěním získali asi 300 litrů nápoje.

Podle rozsudku uspořádali nejméně sto rituálů, kterých se účastnilo přibližně 1300 klientů. Od svých klientů inkasovali celkem přes deset milionů korun. Zaměřovali se výhradně na klienty z Polska či Německa a Dánska, podle soudu tak chtěli ztížit své případné odhalení. Obžalovaní vinu celou dobu popírali.

Kanawka dostal od soudu podmínku. Všechny tři soud z Česka vyhostil.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek požádal minulý týden prezidenta Miloše Zemana o snížení či prominutí trestu Kordysovým. „Pan prezident mi sdělil, že mému návrhu na omilostnění obou vyhoví. Děkuji Miloši Zemanovi za moudré a lidské stanovisko,“ napsal dnes Blažek na Twitteru. (ČTK)