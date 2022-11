Výbor vyšetřující útok na Kapitol vydá zprávu v prosinci, řekl jeho předseda

Americký parlamentní výbor, který vyšetřuje útok na sídlo Kongresu z loňského ledna, vydá svou zprávu v prosinci. Řekl to novinářům předseda výboru Bennie Thompson. Komise zřejmě ukončí svou činnost do ledna, kdy se Kongres sejde v nové sestavě po listopadových volbách.

Napsala to agentura Reuters.

Demokratický předseda Thompson uvedl, že cílem je dokončit zprávu co nejdříve a „poslat ji do tisku“. „Plánujeme vydat výsledek (naší práce) někdy v prosinci,“ uvedl Thompson.

Thompson také dodal, že vytvořil podvýbor, který se zabývá dalším postupem vůči lidem, kteří před výborem nevypovídali, ačkoliv k tomu byli vyzváni. Mezi ně patří bývalý prezident Donald Trump, kterého komise předvolala k výpovědi v říjnu. Bývalý prezident, který čelí podezření, že útok na Kapitol vyprovokoval svým odmítáním výsledku prezidentských voleb, měl původně předstoupit 14. listopadu. Stále se tak nestalo. Podvýbor také řeší, zda zaslat přepisy jiných svědectví ministerstvu spravedlnosti.

Podle agentury Reuters chce výbor dokončit svou činnost do ledna, kdy se promění složení Kongresu. Ve Sněmovně reprezentantů by měli mít většinu republikáni. Část z nich při tom činnost výboru odmítala. V listopadových volbách ale neuspělo mnoho republikánských kandidátů, kteří sdílí s bývalým prezidentem Trumpem přesvědčení, že prezidentské volby v roce 2020 doprovázely podvody a nesrovnalosti. To podle nich vedlo k vítězství současného prezidenta Joea Bidena. (ČTK)