Ve Španělsku podle tisku žádá o azyl dezertér z ruské armády

Bývalý voják ruské jednotky, která okupovala ukrajinské město Buča u Kyjeva a je podezřelá ze spáchání válečných zločinů, dezertoval a nyní žádá o azyl ve Španělsku.

Sedmadvacetiletý Nikita Čibrin tvrdí, že jako voják 64. motostřelecké brigády strávil více než čtyři měsíce na Ukrajině, ale že za celou dobu ani jednou nevystřelil. Je ochoten vypovídat u mezinárodního soudu o tom, co na Ukrajině zažil, viděl a slyšel. „Nemám co skrývat,“ řekl Čibrin britskému listu The Guardian, který o vojákově případu informoval.

„Je to zločinná válka, kterou Rusko rozpoutalo. Chci udělat vše, co na mně závisí, abych ji zastavil,“ řekl Čibrin.

Z jednotky dezertoval v červnu. Rodák z Jakutska na Sibiři tvrdí, že hned 24. února, kdy ruská vojska na rozkaz prezidenta Vladimira Putina vpadla na Ukrajinu, řekl svým nadřízeným, že je proti válce, a tak ho odeslali na podřadné práce do týlu a vyhrožovali vězením. Dříve sloužil jako mechanik. K armádě se dal loni v létě kvůli finančním potížím, ale neměl ponětí, že ho pošlou do války. Na Ukrajinu se dostal hned na začátku invaze, kdy jeho jednotka vyrazila z Běloruska.

Jeho jednotka se rozmístila ve vsi Lypivka, ležící asi 45 kilometrů od Kyjeva a nedaleko od města Buča. Voják tvrdí, že nebyl svědkem zabíjení civilistů, ale o vraždách a znásilňování se mluvilo ustavičně a vykrádání ukrajinských domů bývalo u jeho jednotky běžnou záležitostí. „Kradli vše, co mohli: pračky, elektroniku, všechno,“ řekl.

Ruské jednotky se na jaře stáhly od Kyjeva, který se jim nepodařilo dobýt. Když se svět dozvěděl o válečných zvěrstvech, které Moskva popírá, Putin vyznamenal 64. brigádu tím, že ji udělil čestný titul „gardová“.

Čibrin tvrdí, že se mu podařilo utéci od jednotky 16. června, kdy se schoval v nákladním autě, které jelo pro zásoby do Ruska. Tam kontaktoval ochránce lidských práv, kteří mu pomohli opustit zemi. Tuto verzi britskému deníku potvrdil zakladatel spolku Gulagu.net Vladimir Osečkin. Čibrin v úterý přiletěl do Madridu. Ve čtvrtek jej propustili ze střediska na letišti a ubytovali v útulku pro uprchlíky, zatímco se úřady zabývají jeho žádostí o azyl.

Deník připustil, že nemá k dispozici nezávislé potvrzení vojákova příběhu, ale Čibrin předložil dokumenty a snímky svědčící o tom, že sloužil v 64. brigádě na Ukrajině.

Jde o druhý známý případ ruského vojáka, který po zapojení do války proti Ukrajině utekl z Ruska. Letos v srpnu Pavel Filaťjev, který sloužil u výsadkářů, požádal o politický azyl ve Francii. Obává se, že ve vlasti by jej přísně potrestali za to, že na sociální síti zveřejnil text o 140 stránkách, ve kterém rekapituloval své válečné zážitky včetně popisu problémů dysfunkční ruské armády (ČTK)