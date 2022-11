Jaké knihy doporučují dětští recenzenti: obři šišlali, Něfo je super, nelíbili se mi komunisti a co je koupel zkázy

„Ze začátku je to bohužel trochu nepochopitelné, ale pak to začne být pochopitelnější.“ Proč by recenze dětských knih měli psát dospělí? Dali jsme slovo dětem. Odpovědi necháváme bez redakční úpravy, opravili jsme jen největší hrubky.

Recenze knihy Noční chodci od dvanáctileté Mii. Foto: Archiv