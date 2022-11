Lipavský připomněl, že svoboda není zadarmo. Podle Bartoše dochází k relativizaci

K pamětní desce na Národní třídě dopoledne dorazili také představitelé Pirátů. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského dnešek připomíná, že svoboda není zadarmo.

Předseda strany Ivan Bartoš připomněl, že 17. listopad je nejen svátkem boje za svobodu a demokracii, ale také svátkem studentů a jejich boje proti zavírání vysokých škol. Zmínil Bělorusko, kde před 14 dny byli uvězněni pedagogové za to, že komunikovali na sociálních sítích.

Svátek podle Lipavského připomíná, že český národ musel vynaložit úsilí, aby svobodu získal. „U nás to byla naštěstí sametová revoluce, v jiných zemích to tak jednoduché nebylo, ale v řadě zemí svoboda, demokracie a lidská práva nefungují tak, jak by měly, nemají například svobodu slova. I to si můžeme dnes připomínat,“ dodal s tím, že právě dnes bude předávat medaile ministra zahraničí lidem, kteří se zasloužili o demokracii a za budování moderního českého státu.

„Je potřeba vést dialog, a když se někomu děje bezpráví, tak je potřeba mu pomoci. Připadá mi, že některé věci se zapomínají a jiné se relativizují. Když se podíváme na hrůzy druhé světové války, tak právě ta netečnost a tolerance bezpráví vedla následně k těm hrůzám. Myslím, že by se o tom mělo mluvit, aby se ukázalo, že se některé věci opakují,“ uvedl Bartoš.

Květiny u památníku 17. listopadu položil i pražský primátor Zdeněk Hřib. (ČTK)