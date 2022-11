Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o pravidlech při zabavení kulturních předmětů, které by byly nelegálně dovezeny do zemí EU, a jejich vrácení do zemí původu.

Nová pravidla mají zabránit nelegálnímu obchodování s kulturními statky a s tím souvisejícímu drancování archeologických nalezišť. V některých politicky nestabilních státech Blízkého východu se tak získávají peníze sloužící k financování terorismu.

Zákon připravila už minulá vláda Andreje Babiše (ANO), Sněmovna v předvolebním složení ho ale nestihla schválit. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) měl být zákon navazující na pravidla Evropské unie přijat už do konce předloňského roku.

Opětovně předložený návrh stanovuje postup ministerstva kultury a českých celních úřadů pro případ, že by čeští celníci kulturní statek dovezený v rozporu s právními předpisy země původu zachytili. Upravuje postup od zadržení předmětu přes jeho přezkoumání odbornou příspěvkovou organizací ministerstva kultury, tedy třeba Národním muzeem, Národní knihovnou nebo Národním památkovým ústavem, až po rozhodnutí ministerstva kultury o zabavení kulturního statku a jeho vrácení do země původu.

Navrhovaná právní úprava představuje zatím první část adaptace evropské normy, její implementační lhůta byla 28. prosince 2020. Druhá část bude následovat nejpozději do června 2025 v souvislosti se vznikem připravovaného centralizovaného elektronického systému, který členským státům bude sloužit k výměně informací o dovozech kulturních statků ze třetích zemí.

V českém právním řádu nejsou předkládaná pravidla novinkou. Navazují na Úmluvu o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970, ke které tehdejší Československá socialistická republika přistoupila v roce 1977. (ČTK)