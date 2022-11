Vláda schválila výcvik ukrajinských vojáků na území ČR. Po jednání vlády o tom informovala ministryně obrany Jana Černochová. Výcvik vychází z bilaterální dohody vlády ČR a Ukrajiny. Návrh posoudí obě komory Parlamentu.

Výcvik bude probíhat v pěti turnusech, na každém může být až 800 vojáků. První by se měl uskutečnit už letos. Celkové náklady na výcvik se podle informací resortu obrany odhadují na 975 milionů korun.

Výcvik vychází z bilaterální dohody české a ukrajinské vlády, výhledově však bude převeden pod asistenční misi EU. Na potřebě připravit výcvikové mise se shodli ministři obrany zemí EU na srpnovém neformálním jednání v Praze. Česko by následně mělo vyčlenit až 55 lidí do unijní asistenční mise, působili by na území jiných členských států EU.

Letos by měl výcvik ukrajinských vojáků podle ČTK vyjít na 195 milionů korun, příští rok na 780 milionů. Peníze půjdou z kapitoly ministerstva obrany, po převedení výcviku pod misi EU budou částečně refundovány z finančních nástrojů EU.